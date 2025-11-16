Португалия — Армения: Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 5:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти. Ранее счёт в матче открыл защитник Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян забил гол на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш вновь вывел свою команду вперёд на 28-й минуте. Хавбек Жоау Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).