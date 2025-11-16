Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Армения: Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте

Португалия — Армения: Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 5:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
2-й тайм
6 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'    

Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти. Ранее счёт в матче открыл защитник Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян забил гол на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш вновь вывел свою команду вперёд на 28-й минуте. Хавбек Жоау Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Сперцян забил Португалии! Смотрите матч Армении в отборе ЧМ-2026 в прямом эфире!
Live
Сперцян забил Португалии! Смотрите матч Армении в отборе ЧМ-2026 в прямом эфире!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android