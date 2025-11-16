Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итоговая турнирная таблица первого этапа группы Золото Второй лиги сезона-2025/2026

«Алания», «Тюмень», «Динамо-Киров» и «Динамо-2» вылетели из группы «Золото» Второй лиги
Комментарии

Определилась финальная таблица первого этапа группы «Золото» Дивизиона А Leon-Второй лиги сезона-2025/2026. Победителем осенней части сезона стал «Велес». В группу «Серебро» отправились четыре вылетевших клуба: владикавказская «Алания», «Тюмень», «Динамо-Киров» и «Динамо-2».

Их места займут четыре команды, заработавшие повышение в классе. В их числе «Родина-2», «Калуга», «Торпедо-Миасс» и «Иртыш».

В заключительном туре 16 ноября «Тюмень» заработала 23-е очко, сыграв вничью с «Текстильщиком» (1:1), и не смогла опередить «Ленинградец», в активе которого 24 очка. «Алания», «Динамо-Киров» и «Динамо-2» вылетели в группу «Серебро» досрочно.

Календарь первого этапа группы «Золото» Дивизиона А Leon-Второй лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица первого этапа группы «Золото» Дивизиона А Leon-Второй лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Рейна помог Перу в матче со сборной России, «Кубань» на грани. Главное за неделю в ФНЛ
Рейна помог Перу в матче со сборной России, «Кубань» на грани. Главное за неделю в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android