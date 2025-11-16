«Алания», «Тюмень», «Динамо-Киров» и «Динамо-2» вылетели из группы «Золото» Второй лиги

Определилась финальная таблица первого этапа группы «Золото» Дивизиона А Leon-Второй лиги сезона-2025/2026. Победителем осенней части сезона стал «Велес». В группу «Серебро» отправились четыре вылетевших клуба: владикавказская «Алания», «Тюмень», «Динамо-Киров» и «Динамо-2».

Их места займут четыре команды, заработавшие повышение в классе. В их числе «Родина-2», «Калуга», «Торпедо-Миасс» и «Иртыш».

В заключительном туре 16 ноября «Тюмень» заработала 23-е очко, сыграв вничью с «Текстильщиком» (1:1), и не смогла опередить «Ленинградец», в активе которого 24 очка. «Алания», «Динамо-Киров» и «Динамо-2» вылетели в группу «Серебро» досрочно.