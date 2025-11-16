Вратарь «Арсенала» Райя назвал лучших игроков мира в разных категориях

Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя в интервью ESPN выбрал лучших игроков мира в разных категориях, определив величайшего игрока всех времён.
Бомбардир – Лионель Месси.
Вратарь – Икер Касильяс.
Плеймейкер – Серхио Бускетс.
Самый харизматичный – Златан Ибрагимович.
Лучший защитник – Серхио Рамос.
Дриблёр – Неймар.
Лучший игрок всех времён – Лионель Месси.
Аргентинский форвард является рекордсменом по количеству «Золотых мячей», выиграв награду от France Football восемь раз за карьеру. Кроме того, нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и 12 раз в национальных чемпионатах Испании и Франции.