22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Португалия — Армения: Бруну Фернандеш оформил хет-трик с пенальти на 72-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 7:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

Бруну Фернандеш забил свой третий гол на 72-й минуте ударом с 11-метровой отметки. Ранее во втором тайме Фернандеш оформил дубль на 52-й минуте.

Счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник национальной команды Армении Эдуард Сперцян сравнял счёт на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш забил второй гол своей команды на 28-й минуте. Хавбек Жоау Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного. Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Новости. Футбол
