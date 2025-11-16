Тренер сборной России Писарев: все игроки с удовольствием приезжают в расположение команды

Тренер сборной России Николай Писарев ответил, присутствует ли усталость у игроков и тренерского штаба российской национальной команды.

— Есть ли усталость у игроков и тренерского штаба?

— Вы знаете, усталости и быть не может, потому что международных матчей, тем более такого уровня, не так много. Все ребята с удовольствием приезжают в сборную. Претензий по самоотдаче и тому, что глаза «не горели», у тренерского штаба ни к кому нет. А то, что чемпионат продолжается и остаётся ещё несколько туров… Повторюсь, при отсутствии еврокубков на ребят ложится не такая большая нагрузка, какой‑то усталости я не замечаю, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».