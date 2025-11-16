«Все это видели?» «Краснодар» — о голе Сперцяна в ворота Португалии на отборе ЧМ-2026

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на гол капитана команды Эдуарда Сперцяна в ворота сборной Португалии в матче за национальную команду Армении в квалификации к чемпионату мира 2026 года. На момент написания новости счёт 7:1 в пользу португальцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Все это видели? Эдо забил сборной Португалии! Болеем за капитана», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в телеграм-канале.

Сперцян отличился на 18-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу португальцев и восстановил равенство в счёте. Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.