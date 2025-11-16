Скидки
«Все это видели?» «Краснодар» — о голе Сперцяна в ворота Португалии на отборе ЧМ-2026

«Все это видели?» «Краснодар» — о голе Сперцяна в ворота Португалии на отборе ЧМ-2026
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на гол капитана команды Эдуарда Сперцяна в ворота сборной Португалии в матче за национальную команду Армении в квалификации к чемпионату мира 2026 года. На момент написания новости счёт 7:1 в пользу португальцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«Все это видели? Эдо забил сборной Португалии! Болеем за капитана», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в телеграм-канале.

Сперцян отличился на 18-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу португальцев и восстановил равенство в счёте. Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.

