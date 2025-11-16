«Все это видели?» «Краснодар» — о голе Сперцяна в ворота Португалии на отборе ЧМ-2026
Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на гол капитана команды Эдуарда Сперцяна в ворота сборной Португалии в матче за национальную команду Армении в квалификации к чемпионату мира 2026 года. На момент написания новости счёт 7:1 в пользу португальцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7' 1:1 Сперцян – 18' 2:1 Рамуш – 28' 3:1 Невеш – 30' 4:1 Невеш – 41' 5:1 Фернандеш – 45+3' 6:1 Фернандеш – 52' 7:1 Фернандеш – 72' 8:1 Невеш – 81' 9:1 Консейсау – 90+2'
«Все это видели? Эдо забил сборной Португалии! Болеем за капитана», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в телеграм-канале.
Сперцян отличился на 18-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу португальцев и восстановил равенство в счёте. Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.
