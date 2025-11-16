Португалия — Армения: Жоау Невеш забил восьмой гол хозяев поля на 81-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. Счёт в матче 8:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек Жоау Невеш забил восьмой гол Португалии на 81-й минуте. Ранее во втором тайме полузащитник Бруну Фернандеш оформил дубль на 52-й минуте, а на 72-й минуте ударом с 11-метровой отметки сделал хет-трик.

Счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник национальной команды Армении Эдуард Сперцян сравнял счёт на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш забил второй гол своей команды на 28-й минуте. Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного. Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти.

Во встрече 1-го тура сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0.