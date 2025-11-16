Скидки
Португалия — Армения, результат матча 16 ноября 2025, счет 9:1, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Португалия вышла на ЧМ-2026, разгромив Армению со счётом 9:1 в заключительном матче отбора
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

Счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник национальной команды Армении Эдуард Сперцян сравнял счёт на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш забил второй гол своей команды на 28-й минуте. Хавбек Жоау Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного. Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти.

Во втором тайме Фернандеш забил свой второй гол на 52-й минуте, а на 72-й минуте ударом с 11-метровой отметки оформил хет-трик. Невеш отличился на 81-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте форвард Шику Консейсау установил окончательный счёт – 9:1.

Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками. Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, набрав три очка.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
