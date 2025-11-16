Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Ювентус» интересуется молодым полузащитником «Эльче» Мендосой — Tuttosport

Молодой полузащитник «Эльче» Родриго Мендоса привлёк внимание туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, в контракте футболиста с его нынешним клубом прописана стоимость отступных в размере € 20 млн.

В 10 матчах нынешнего сезона Мендоса забил за «Эльче» два гола. Родриго находится в системе этого клуба с 2019 года, в общей сложности на данный момент хавбек провёл за него 61 матч, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Родриго составляет € 9 млн. Срок действия трудового договора футболиста с «Эльче» рассчитан до лета 2028 года.

