Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Чалханоглу исключён из состава сборной Турции из-за травмы и не сыграет с Испанией

Центральный полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу не примет участие в заключительном матче квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором его команда встретится с Испанией. Игра пройдёт во вторник, 18 ноября. Место проведения встречи — стадион «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Как сообщает пресс-служба сборной Турции в соцсети X, Чалханоглу был исключён из состава команды на матч с Испанией из-за повреждения. Сообщается, что в минувшем туре в игре с командой Болгарии (2:0) полузащитник получил травму запястья.

За тур до конца отборочного этапа Турция занимает второе место в группе Е. В активе команды 12 очков в пяти встречах. Испания располагается на первом месте с 15 очками.

