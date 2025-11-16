Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шинник — Чайка, результат матча 16 ноября 2025 года, счёт 4:1, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» разгромно победил «Чайку» в матче 19-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Чайка» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
4 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Куль – 8'     2:0 Корнюшин – 21'     3:0 Бозов – 39'     3:1 Соколов – 41'     4:1 Корнюшин – 61'    

На седьмой минуте полузащитник «Шинника» Руслан Куль открыл счёт в матче. На 21-й минуте защитник Даниил Корнюшин удвоил преимущество ярославцев. На 39-й минуте защитник Никита Бозов довёл счёт до крупного. На 41-й минуте хавбек «Чайки» Артём Соколов отыграл один мяч. На 61-й минуте Корнюшин оформил дубль.

«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 25. Команда занимает 10-е место после 19 матчей. «Чайка» осталась на последнем месте в таблице с 11 очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
