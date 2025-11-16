Скидки
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 16 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 16 ноября
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоялись четыре матча в рамках 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 16 ноября:

«Сокол» – «Факел» – 0:1;
«Уфа» – «Арсенал» Тула – 1:2;
«Челябинск» – «КАМАЗ» – 3:3;
«Шинник» – «Чайка» – 4:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 42 очка. Второе место занимает «Урал» из Екатеринбурга с 39 очками. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
