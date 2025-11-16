Защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос рассказал, за какие клубы хотел бы выступать

Крайний защитник «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэль Муньос высказался о желаемом карьерном пути на фоне слухов об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов.

«Вокруг много разговоров о том или ином клубе. Мечтаю играть за одну из лучших команд, будь то «Барселона», «ПСЖ, «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Работаю над этим. Каждый день прилагаю все силы, возможно, однажды это поможет обратить на меня внимание таких команд.

Сейчас же я сосредоточен на выступлении за «Кристал Пэлас». Не знаю точно, какие именно ходят слухи. Мне неизвестно, интересуются ли мной эти клубы. Посмотрим, что случится во время зимнего трансферного окна, сейчас же думаю только о ближайших матчах сборной», — приводит слова Муньоса AS.