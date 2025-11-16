Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: ни в одном матче сборной России в 2025 году мы не увидели команды

Быстров: ни в одном матче сборной России в 2025 году мы не увидели команды
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров подвёл итоги 2025 года для сборной России. В ноябрьских матчах подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу (1:1), а также уступили Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Какие итоги можно подводить для сборной России, когда не было официальных матчей? Судить по товарищеским играм не имеет никакого смысла. Потому что и РФС, и главный тренер так и не захотели понять, что это важные матчи, а не просто товарищеские. Поэтому судить невозможно.

На каждый сбор было вызвано 25 футболистов. И за весь год мы не увидели ни разу команды. Поэтому итоги можете подводить сами — какие хотите», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Россия проиграла впервые с 2021 года! Уступили худшей сборной Южной Америки
Live
Россия проиграла впервые с 2021 года! Уступили худшей сборной Южной Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android