Быстров: ни в одном матче сборной России в 2025 году мы не увидели команды

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров подвёл итоги 2025 года для сборной России. В ноябрьских матчах подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу (1:1), а также уступили Чили (0:2).

«Какие итоги можно подводить для сборной России, когда не было официальных матчей? Судить по товарищеским играм не имеет никакого смысла. Потому что и РФС, и главный тренер так и не захотели понять, что это важные матчи, а не просто товарищеские. Поэтому судить невозможно.

На каждый сбор было вызвано 25 футболистов. И за весь год мы не увидели ни разу команды. Поэтому итоги можете подводить сами — какие хотите», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.