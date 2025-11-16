Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Стогниенко назвал две основные задачи сборной Португалии на ближайшее время

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Окко Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении (9:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«Крупное поражение сборной Армении от португальцев на самом деле ничего не изменило в результатах отбора. Армения свои главные матчи проиграла чуть раньше, когда не сумела ничего показать в атаке в двух встречах с Венгрией и потеряла очки в Ирландии. Столкнувшись в Порту с мощной игрой мотивированных португальцев, свои шансы получили и многочисленные талантливые запасные, оборона гостей запаниковала и развалилась.

Самое главное в этой группе, как оказалось, происходило в параллельном матче. А португальцам предстоит решать две задачи: президент федерации Педру Проенса будет пытаться сократить Роналду срок дисквалификации, а Роберто Мартинес — решать вечный вопрос, как строить атаку португальцев, когда суперзвезда вернётся в состав», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

