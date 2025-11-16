Стогниенко назвал две основные задачи сборной Португалии на ближайшее время

Комментатор Окко Владимир Стогниенко поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении (9:1).
«Крупное поражение сборной Армении от португальцев на самом деле ничего не изменило в результатах отбора. Армения свои главные матчи проиграла чуть раньше, когда не сумела ничего показать в атаке в двух встречах с Венгрией и потеряла очки в Ирландии. Столкнувшись в Порту с мощной игрой мотивированных португальцев, свои шансы получили и многочисленные талантливые запасные, оборона гостей запаниковала и развалилась.
Самое главное в этой группе, как оказалось, происходило в параллельном матче. А португальцам предстоит решать две задачи: президент федерации Педру Проенса будет пытаться сократить Роналду срок дисквалификации, а Роберто Мартинес — решать вечный вопрос, как строить атаку португальцев, когда суперзвезда вернётся в состав», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
