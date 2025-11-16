Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Уваров: с такой защитой «Динамо» не останется в РПЛ — каждую игру «привозят»

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался об игре московского «Динамо» после первого круга Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице.

«Результаты «Динамо» после первого круга не то что каши не сваришь, а я уже боюсь, чтобы не вылетели! Карпин сказал, что «Динамо» не вылетит? А что ему остаётся делать? Что он должен говорить?

Если руководство устраивает результат, пусть работает. Если нет, надо решать. Сейчас «Динамо» в таком положении, а он со сборной России. А сборная как играет, мать моя родная! Однозначно, что совмещение не идёт на пользу. Осталось четыре важных игры в этом году, а тренер в сборной. Не знаю, каких игроков он имеет в виду, с которыми «Динамо» не вылетит. Я сомневаюсь. Что творится в защите? С каким подбором он хочет остаться в РПЛ? С такой защитой? С такой защитой «Динамо» не останется в РПЛ. Думаю, это самая худшая защита в РПЛ. Каждую игру «привозят» себе!» — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Увидел дежавю с матчей «Динамо». Откровения Карпина после поражения сборной России
