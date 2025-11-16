Скидки
Главная Футбол Новости

Португалия второй раз в истории забила девять мячей за матч, оба раза без Роналду

Комментарии

Сборная Португалии повторила личный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче, разгромив Армению (9:1) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Драгау» (Португалия). Форвард Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

Ранее Португалия забивала девять мячей в ворота соперника лишь однажды. В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года команда разгромила сборную Люксембурга (9:0) в рамках 6-го тура. Криштиану Роналду также не принимал участие в матче.

ЧЕ-2024 — квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
9 : 0
Люксембург
1:0 Инасиу – 12'     2:0 Рамуш – 18'     3:0 Рамуш – 34'     4:0 Инасиу – 45+4'     5:0 Жота – 57'     6:0 Орта – 67'     7:0 Жота – 77'     8:0 Фернандеш – 83'     9:0 Феликс – 88'    

Сборная Португалии заняла первое место в отборочной группе F и завоевала прямую путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике летом следующего года.

