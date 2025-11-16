Португалия второй раз в истории забила девять мячей за матч, оба раза без Роналду

Сборная Португалии повторила личный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче, разгромив Армению (9:1) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Драгау» (Португалия). Форвард Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации.

Ранее Португалия забивала девять мячей в ворота соперника лишь однажды. В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года команда разгромила сборную Люксембурга (9:0) в рамках 6-го тура. Криштиану Роналду также не принимал участие в матче.

Сборная Португалии заняла первое место в отборочной группе F и завоевала прямую путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике летом следующего года.