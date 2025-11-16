Португалия второй раз в истории забила девять мячей за матч, оба раза без Роналду
Поделиться
Сборная Португалии повторила личный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче, разгромив Армению (9:1) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Драгау» (Португалия). Форвард Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7' 1:1 Сперцян – 18' 2:1 Рамуш – 28' 3:1 Невеш – 30' 4:1 Невеш – 41' 5:1 Фернандеш – 45+3' 6:1 Фернандеш – 52' 7:1 Фернандеш – 72' 8:1 Невеш – 81' 9:1 Консейсау – 90+2'
Ранее Португалия забивала девять мячей в ворота соперника лишь однажды. В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года команда разгромила сборную Люксембурга (9:0) в рамках 6-го тура. Криштиану Роналду также не принимал участие в матче.
ЧЕ-2024 — квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
9 : 0
Люксембург
1:0 Инасиу – 12' 2:0 Рамуш – 18' 3:0 Рамуш – 34' 4:0 Инасиу – 45+4' 5:0 Жота – 57' 6:0 Орта – 67' 7:0 Жота – 77' 8:0 Фернандеш – 83' 9:0 Феликс – 88'
Сборная Португалии заняла первое место в отборочной группе F и завоевала прямую путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике летом следующего года.
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
21:19
-
21:18
-
21:15
-
21:07
-
20:51
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:03
-
18:57
-
18:55
-
18:44
-
18:41
-
18:41
-
18:34
-
18:21
-
18:21
-
18:14