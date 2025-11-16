Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Джанлука Дзамбротта: в последние годы сборная Норвегии показывает отличный футбол

Комментарии

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта высказался о предстоящем матче итальянской национальной команды со сборной Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, сборная Италии не участвовала в двух чемпионатах мира подряд, это очень сильно огорчает. Странно видеть, как такая команда, как сборная Италии, с её историей и международными успехами, оказывается вне столь важного турнира.

Мы должны помнить, что Италия выиграла чемпионат Европы 2020 года, который был проведён в 2021 году из-за коронавируса. Нельзя забывать об этом. Однако очевидно, что прошло слишком много времени с тех пор, как наши футболисты в последний раз участвовали в таком крупном турнире, как чемпионат мира.

Если посмотреть на статистику, очевидно, что решающую роль у сборной Норвегии играет атака. Это команда, которая создаёт много моментов и реализует их благодаря своим качественным нападающим, главным ориентиром для которых является Холанд. Это молодая, динамичная, атакующая команда с надёжной обороной. Что важно, они мало пропускают. Мне нравится эта команда, в последние годы она показывает отличный футбол», — сказал Дзамбротта в интервью для NRK.

