Джанлука Дзамбротта: в последние годы сборная Норвегии показывает отличный футбол

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта высказался о предстоящем матче итальянской национальной команды со сборной Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира — 2026.

«К сожалению, сборная Италии не участвовала в двух чемпионатах мира подряд, это очень сильно огорчает. Странно видеть, как такая команда, как сборная Италии, с её историей и международными успехами, оказывается вне столь важного турнира.

Мы должны помнить, что Италия выиграла чемпионат Европы 2020 года, который был проведён в 2021 году из-за коронавируса. Нельзя забывать об этом. Однако очевидно, что прошло слишком много времени с тех пор, как наши футболисты в последний раз участвовали в таком крупном турнире, как чемпионат мира.

Если посмотреть на статистику, очевидно, что решающую роль у сборной Норвегии играет атака. Это команда, которая создаёт много моментов и реализует их благодаря своим качественным нападающим, главным ориентиром для которых является Холанд. Это молодая, динамичная, атакующая команда с надёжной обороной. Что важно, они мало пропускают. Мне нравится эта команда, в последние годы она показывает отличный футбол», — сказал Дзамбротта в интервью для NRK.