Названо будущее место работы Зидана, «Реал» не рассматривал назначение тренера — Диас

Следующим местом работы в тренерской карьере бывшего футболиста Зинедина Зидана должна стать сборная Франции. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в соцсети X. По данным источника, мадридский «Реал» не рассматривал вариант с возвращением француза даже до назначения действующего тренера Хаби Алонсо.

Сообщается, что Зидан и мадридский «Реал» сохраняют тёплые отношения, но не планируют работать вместе.

Нынешним главным тренером сборной Франции является 57-летний специалист Дидье Дешам. Он занимает свой пост с июля 2012 года. Зидан остаётся без работы с июля 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Реала».