Азербайджан — Франция: Матета сравнял счёт на 17-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Кулдига, Латвия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте ответный мяч забил Жан-Филипп Матета. Ранее, на четвёртой минуте, Ренат Дадашов открыл счёт в этой игре и вывел сборную Азербайджана вперёд.

После пяти матчей сборная Франции набрала 13 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Азербайджан заработал одно очко в пяти встречах и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).