Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду отреагировал на выход Португалии на чемпионат мира 2026 года

Роналду отреагировал на выход Португалии на чемпионат мира 2026 года
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход своей национальной команды на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике после победы португальцев в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации с Арменией. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«Мы на чемпионате мира. Вперёд, Португалия!» – написал Роналду в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, форвард не принимал участие в заключительной встрече группового турнира из-за дисквалификации, полученной в игре с Ирландией (0:2). Роналду получил красную карточку на 59-й минуте за нанесение удара локтем защитнику Даре О'Ши.

Материалы по теме
Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении
Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android