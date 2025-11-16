Роналду отреагировал на выход Португалии на чемпионат мира 2026 года

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход своей национальной команды на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике после победы португальцев в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации с Арменией. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержали хозяева поля.

«Мы на чемпионате мира. Вперёд, Португалия!» – написал Роналду в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, форвард не принимал участие в заключительной встрече группового турнира из-за дисквалификации, полученной в игре с Ирландией (0:2). Роналду получил красную карточку на 59-й минуте за нанесение удара локтем защитнику Даре О'Ши.