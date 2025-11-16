Роналду отреагировал на выход Португалии на чемпионат мира 2026 года
Поделиться
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход своей национальной команды на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике после победы португальцев в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации с Арменией. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержали хозяева поля.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7' 1:1 Сперцян – 18' 2:1 Рамуш – 28' 3:1 Невеш – 30' 4:1 Невеш – 41' 5:1 Фернандеш – 45+3' 6:1 Фернандеш – 52' 7:1 Фернандеш – 72' 8:1 Невеш – 81' 9:1 Консейсау – 90+2'
«Мы на чемпионате мира. Вперёд, Португалия!» – написал Роналду в своём аккаунте в социальных сетях.
Напомним, форвард не принимал участие в заключительной встрече группового турнира из-за дисквалификации, полученной в игре с Ирландией (0:2). Роналду получил красную карточку на 59-й минуте за нанесение удара локтем защитнику Даре О'Ши.
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
21:19
-
21:18
-
21:15
-
21:07
-
20:51
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:03
-
18:57
-
18:55
-
18:44
-
18:41
-
18:41
-
18:34
-
18:21
-
18:21
-
18:14