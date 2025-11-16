Скидки
22:45 Мск
Игрок сборной Португалии Фернандеш: в матче с Арменией мы были эффективны

Игрок сборной Португалии Фернандеш: в матче с Арменией мы были эффективны
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о победе своей команды в матче со сборной Армении (9:1) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«Всегда стремимся побеждать в одном и том же стиле, контролируя игру. Это не всегда получается, но сегодня мы были эффективны и добыли уверенную победу, что важнее всего. Результат заключается в том, что мы вышли на чемпионат мира.

Не только поражения, но и победы дают нам понять, над чем следует поработать. Нужно стать лучше при работе с мячом. Вероятно, в последней трети поля нам следует реагировать быстрее на потери мяча во избежание контратак: именно это доставило нам трудности в играх с Ирландией и Венгрией. Над всем этим нам предстоит поработать», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sport TV.

Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении
Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении
