Игрок сборной Португалии Фернандеш: в матче с Арменией мы были эффективны

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о победе своей команды в матче со сборной Армении (9:1) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026.

«Всегда стремимся побеждать в одном и том же стиле, контролируя игру. Это не всегда получается, но сегодня мы были эффективны и добыли уверенную победу, что важнее всего. Результат заключается в том, что мы вышли на чемпионат мира.

Не только поражения, но и победы дают нам понять, над чем следует поработать. Нужно стать лучше при работе с мячом. Вероятно, в последней трети поля нам следует реагировать быстрее на потери мяча во избежание контратак: именно это доставило нам трудности в играх с Ирландией и Венгрией. Над всем этим нам предстоит поработать», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sport TV.