«Футбол — контактный вид спорта». «Рубин» о переломе ноги 11-летней девочки на тренировке

В пресс-службе казанского «Рубина» прокомментировали травму 11-летней воспитанницы клуба во время тренировки. Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», девочка получила перелом ноги, когда перетаскивала тяжёлые ворота в наказание от тренера команды Юлии Балыковой.

«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребёнок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объём по восстановлению и реабилитации ребёнка», — приводят слова представителя пресс-службы казанцев «РИА Новости Спорт».

По данным СМИ, у девочки закрытый перелом четвёртой и пятой плюсневых костей правой стопы. Ранее сообщалось, что мать ребёнка написала заявление в полицию на клуб и тренера.