Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Азербайджан — Франция: Тюрам-Юльен забил третий мяч «трёхцветных» на 45+1-й минуте
В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Кулдига, Латвия). На данный момент счёт 3:1 в пользу Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
2-й тайм
1 : 3
Франция
1:0 Дадашов – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Аклиуш – 30'     1:3 Магомедалиев – 45'    

На 45+1-й минуте Кефрен Тюрам-Юльен забил третий мяч «трёхцветных». Ранее, на четвёртой минуте, Ренат Дадашов открыл счёт в этой игре и вывел сборную Азербайджана вперёд. На 17-й минуте ответный мяч забил Жан-Филипп Матета. На 30-й минуте Магнес Аклиуш обеспечил гостям преимущество.

После пяти матчей сборная Франции набрала 13 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Азербайджан заработал одно очко в пяти встречах и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

