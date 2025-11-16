Тренер сборной Португалии высказался о победе над Арменией со счётом 9:1 в отборе ЧМ-2026

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал разгромную победу своих подопечных над национальной командой Армении (9:1) в заключительном матче квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Драгау» (Португалия).

«Мы играли на победу и хотели задействовать силу наших болельщиков. Переживали из-за поражения Ирландии. В матче с Венгрией (2:2, 14 октября) мы 45 минут шли в ногу, но потом не смогли довести игру до конца. Было сложно справиться с этим психологически, думаю, это, возможно, повлияло на исход матча.

Мне очень понравилась реакция игроков. Сегодня увидели, что наша команда вернулась в лучшую форму: целеустремлённость, поддержка и безупречная реализация плана на игру. Понял, что поражение в Ирландии было вызвано не техническими или тактическими проблемами, а скорее психологическими. Мы боялись проиграть», приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА, ссылаясь на RTP.