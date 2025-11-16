Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главный тренер сборной Армении высказался после поражения от Португалии со счётом 1:9

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«У нас молодая команда, мы не готовы играть против таких сильных сборных, как Португалия. После таких игр будем сильнее в будущем.

Допустили ошибки, которые психологически надломили нашу команду. Не ожидали ошибок, которые произошли во время второго и третьего голов Португалии. Пока что мы не готовы морально к таким играм, но теперь у нас будут товарищеские матчи, чтобы подготовиться и выступить лучше», – приводит слова Меликяна официальный сайт УЕФА.

Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками. Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, набрав три очка.

