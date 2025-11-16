Главный тренер сборной Армении высказался после поражения от Португалии со счётом 1:9

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Португалии. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.
«У нас молодая команда, мы не готовы играть против таких сильных сборных, как Португалия. После таких игр будем сильнее в будущем.
Допустили ошибки, которые психологически надломили нашу команду. Не ожидали ошибок, которые произошли во время второго и третьего голов Португалии. Пока что мы не готовы морально к таким играм, но теперь у нас будут товарищеские матчи, чтобы подготовиться и выступить лучше», – приводит слова Меликяна официальный сайт УЕФА.
Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками. Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, набрав три очка.
