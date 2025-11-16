«Матч с Чили — показательный урок для российских игроков». Бородюк — о поражении России

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о поражении национальной команды от Чили (0:2) в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Мне матч очень понравился. Это урок для наших футболистов, ведь сборная играла с непопавшим на чемпионат мира соперником, оказывавшим подобное сопротивление. Это значит, нам нужно сделать правильные выводы. Если договариваться на следующий год, то только с такими хорошими командами, чтобы наши футболисты научились играть под давлением и с сопротивлением. Тогда наша сборная будет прогрессировать.

А если б договорились сейчас сыграть с какой-то командой, которая вообще не умеет играть в футбол, мы бы опять говорили: «Вот, мы в порядке!» Эти песни… Если будут договариваться с такими соперниками на следующий год, значит, наши футболисты научатся играть в такой борьбе и в таком темпе. Матч с Чили — показательный урок для российских игроков. Будут отборочные встречи или чемпионаты Европы и мира — там будут другие скорости совершенно», — приводит слова Бородюка «Сетевое издание СП».