Эдуард Мор: год для сборной России получился неплохим, с самоотдачей всё хорошо

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о выступлении сборной России в 2025 году.

«Год для сборной России получился неплохим. Особенно нужно отметить работу РФС, который нашёл этих соперников и сумел привезти их к нам. Главное в играх сборной то, что есть самоотдача. В первых играх сборной после отстранения её отсутствие вызывало раздражение, а сейчас такая проблема не стоит. С самоотдачей всё хорошо. Последние две игры чуть испортили впечатление, но с учётом ситуации сборной можно поставить четвёрку», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Национальная команда в нынешнем году провела 10 матчей, обыграв Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0). Подопечные Карпина также трижды сыграли вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1) и единожды уступили во встрече с Чили (0:2).