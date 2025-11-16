Джанлука Пальюка высказался о шансах «Интера» на чемпионство в нынешнем сезоне

Бывший вратарь «Интера» и сборной Италии Джанлука Пальюка высказался о борьбе «нерадзурри» за чемпионство в нынешнем сезоне.

«На данный момент «Интер» выглядит хорошо, но, честно говоря, я такого не ожидал. После упущенных побед прошлого сезона, когда они потеряли всё за месяц, думал, что это конец цикла, кризис идентичности. Вместо этого Киву выступил очень хорошо, постепенно наладив игру. Сейчас они играют хорошо, выигрывают по несколько матчей, хоть и не без удачи, которая, однако, помогает тем, кто её заслуживает. Сейчас думаю, что «Интер» — главный претендент на чемпионство», — приводит слова Пальюки Tuttomercatoweb.