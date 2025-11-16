«20 лет играл и такого нигде не видел». Бородюк — о капитанской повязке в сборной России

Российский тренер Александр Бородюк ответил на вопрос о капитанстве защитника сборной России Игоря Дивеева в товарищеском матче, в котором национальная команда уступила Чили (0:2). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Во-первых, о капитанской повязке. Я в целом нигде такое не встречал, потому что за эти четыре года должен быть какой-то костяк и, наверное, хотя бы два—три капитана. Не на каждую же игру назначать капитана команды. Для меня это, конечно, такое… Вопросы.

Конечно, внутреннее дело команды, как они там организуют систему. Но в целом я сам 20 лет играл и такого ранее не видел. Есть два —три капитана, есть костяк… Ещё раз говорю, товарищеские игры же. В сборной это может быть приветствуется, но я высказываю своё мнение и объяснить данный момент не могу.

Во-вторых, игра Дивеева с капитанской повязкой за сборную — частный вопрос. Об ошибках я ранее сказал, команда не справлялась под давлением», — приводит слова Бородюка «Сетевое издание СП».