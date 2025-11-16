Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«20 лет играл и такого нигде не видел». Бородюк — о капитанской повязке в сборной России

«20 лет играл и такого нигде не видел». Бородюк — о капитанской повязке в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Бородюк ответил на вопрос о капитанстве защитника сборной России Игоря Дивеева в товарищеском матче, в котором национальная команда уступила Чили (0:2). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Во-первых, о капитанской повязке. Я в целом нигде такое не встречал, потому что за эти четыре года должен быть какой-то костяк и, наверное, хотя бы два—три капитана. Не на каждую же игру назначать капитана команды. Для меня это, конечно, такое… Вопросы.

Конечно, внутреннее дело команды, как они там организуют систему. Но в целом я сам 20 лет играл и такого ранее не видел. Есть два —три капитана, есть костяк… Ещё раз говорю, товарищеские игры же. В сборной это может быть приветствуется, но я высказываю своё мнение и объяснить данный момент не могу.

Во-вторых, игра Дивеева с капитанской повязкой за сборную — частный вопрос. Об ошибках я ранее сказал, команда не справлялась под давлением», — приводит слова Бородюка «Сетевое издание СП».

Материалы по теме
Россия проиграла впервые с 2021 года! Уступили худшей сборной Южной Америки
Live
Россия проиграла впервые с 2021 года! Уступили худшей сборной Южной Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android