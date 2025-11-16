Скидки
Албания — Англия, результат матча 16 ноября 2025, счет 0:2, 10-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду Албании в заключительном матче отбора на ЧМ-2026
Завершён матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Албании и Англии. После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу англичан. Встреча состоялась на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата, Италия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

Гарри Кейн открыл счёт на 74-й минуте, а на 82-й минуте он оформил дубль.

Сборная Албании по итогам группового этапа отборочного цикла с 14 очками заняла второе место в группе K. Англия с 24 очками расположилась на первой строчке.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
