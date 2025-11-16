Мор считает Шалимова и Аленичева лучшими кандидатами на пост главного тренера «Спартака»

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился предпочтениями, кого хотел бы видеть на посту главного тренера красно-белых после отставки сербского специалиста Деяна Станковича. Об уходе из команды бывшего игрока сборной Сербии было объявлено 11 ноября.

«Мне бы очень хотелось, чтобы новым тренером «Спартак» стал россиянин с прошлым в этом клубе. Насколько я владею инсайдами, россияне не рассматриваются. Из свободных тренеров для «Спартака» я бы выделил Шалимова и Аленичева. Да, Аленичев довольно долго не работал, но Зидан тоже долго без работы.

Подобраны очень сильные футболисты. В таких клубах важно, чтобы эти футболисты слушали тренера, а также подобрать правильную схему. Учить делать передачи их не надо. Главное, чтобы была правильная атмосфера.

Из тренеров при деле выделил бы Черчесова и Талалаева. На мой взгляд, у Черчесова однозначно получится, потому что у него есть всё для «Спартака». С Талалаевым вопрос в том, как бы с ним работали футболисты-миллионеры. Из иностранцев хотел бы видеть в «Спартаке» Личку. Противоестественно строить игру от обороны в «Спартаке». Думаю, Личка с доминирующим футболом добился бы в «Спартаке» больших успехов. Опять же, насколько знаю, его не рассматривают», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.