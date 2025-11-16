Гол Александара Станковича помог Сербии обыграть Латвию в отборе к ЧМ-2026

Завершился матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Победу в матче со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил нападающий Латвии Владислав Гутковский на 12-й минуте встречи. Во втором тайме полузащитник хозяев поля Александар Катаи сравнял счёт на 49-й минуте. Хавбек сербской национальной команды Александар Станкович вывел свою команду вперёд на 60-й минуте.

После восьми матчей сборная Сербии набрала 13 очков и занимает третье место в группе K. Латвия заработала пять очков в восьми встречах и располагается на четвёртой строчке.