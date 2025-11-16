Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сербия — Латвия, результат матча 16 ноября 2025, счет 2:1, 10-й тур отбора к ЧМ-2026

Гол Александара Станковича помог Сербии обыграть Латвию в отборе к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Победу в матче со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 1
Латвия
0:1 Гутковский – 12'     1:1 Катаи – 49'     2:1 Станкович – 60'    

Первый гол в матче забил нападающий Латвии Владислав Гутковский на 12-й минуте встречи. Во втором тайме полузащитник хозяев поля Александар Катаи сравнял счёт на 49-й минуте. Хавбек сербской национальной команды Александар Станкович вывел свою команду вперёд на 60-й минуте.

После восьми матчей сборная Сербии набрала 13 очков и занимает третье место в группе K. Латвия заработала пять очков в восьми встречах и располагается на четвёртой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Сербия без шансов отдала решающий матч за ЧМ. Суперсерия Англии бесподобна! Видео
Сербия без шансов отдала решающий матч за ЧМ. Суперсерия Англии бесподобна! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android