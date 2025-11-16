Скидки
Главная Футбол Новости

Украина — Исландия, результат матча 16 ноября 2025, счет 2:0, 6-й тур отбора к ЧМ-2026

Украина одолела Исландию и попала в стыковые матчи отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Украины и Исландии. Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша)». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83'     2:0 Гуцуляк – 90+3'    

Первый мяч в игре был забит на 83-й минуте. Отличился полузащитник Александр Зубков. На 90+3-й минуте второй мяч забил вышедший на замену хавбек Алексей Гуцуляк.

Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D. Исландия с семью очками стала третьей. На первой строчке расположилась сборная Франции, которая набрала 16 очков и получила прямую путёвку на ЧМ-2026.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Турнирная таблица европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
