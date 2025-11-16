Скидки
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Агент Инсинье подтвердил, что «Лацио» хочет подписать игрока

Комментарии

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского вингера Лоренцо Инсинье, сообщил, что игрок близок к переходу в «Лацио».

«Лацио» высоко ценит Инсинье по причине его мастерства, но трудность в том, что для клуба закрыт трансферный рынок (ранее римлянам запретили регистрировать новых игроков из-за несоответствия финансовых отчётов клуба требованиям. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, что будет дальше. Мы работаем над этим на протяжении некоторого времени, есть и другие сопутствующие факторы.

Нужно уважать клубы: если говорить о трансферах слишком рано, всё может пойти не так. Инсинье заслуживает выступать на высшем уровне, Все стремятся находить молодых игроков и продавать их через несколько лет, получая выгоду. Но даже 34-летний футболист может сбалансировать и улучшить состав команды», — приводит слова Д’Амико Sos Fanta.

Инсинье расторг контракт с «Торонто», за который выступал с января 2022 года в МЛС. За канадский клуб он сыграл 76 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач.

Комментарии
