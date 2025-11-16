Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии не пропустила ни одного гола в отборе к ЧМ-2026, забив 22 мяча

Сборная Англии не пропустила ни одного гола в отборе к ЧМ-2026, забив 22 мяча
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Англии не пропустила ни одного гола в восьми матчах отбора на чемпионат мира 2026 года, одержав победу в заключительном, 10-м туре, группового этапа европейской квалификации с национальной командой Албании со счётом 2:0. При этом команда Томаса Тухеля забила 22 мяча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

Сборная Англии дважды обыграла Албанию с идентичным счётом 2:0, Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0, 2:0). С 24 очками команда расположилась на первой строчке группы K отбора ЧМ-2026.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Материалы по теме
Суперсерия сборной Англии продлилась! Смотрите матч с Албанией в отборе ЧМ в прямом эфире!
Live
Суперсерия сборной Англии продлилась! Смотрите матч с Албанией в отборе ЧМ в прямом эфире!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android