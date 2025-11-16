Сборная Англии не пропустила ни одного гола в отборе к ЧМ-2026, забив 22 мяча

Сборная Англии не пропустила ни одного гола в восьми матчах отбора на чемпионат мира 2026 года, одержав победу в заключительном, 10-м туре, группового этапа европейской квалификации с национальной командой Албании со счётом 2:0. При этом команда Томаса Тухеля забила 22 мяча.

Сборная Англии дважды обыграла Албанию с идентичным счётом 2:0, Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0, 2:0). С 24 очками команда расположилась на первой строчке группы K отбора ЧМ-2026.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.