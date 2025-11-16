«По Сафонову всё понятно». Александр Бородюк — о вратарях сборной России
Поделиться
Российский тренер Александр Бородюк оценил игру голкиперов сборной России в ноябрьских товарищеских матчах с Перу (1:1) и Чили (0:2). В первой игре место в воротах занял голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, во второй — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37' 0:2 Бреретон Диас – 76'
«По Сафонову всё понятно. У него нет игровой практики. Это единственное, что важно. То, что он хороший вратарь, — это понятно, но огромное значение имеет игровой тонус. К сожалению, он не играет сейчас, практики нет.
А Агкацев… Эти голы в принципе нельзя расценивать на его счёт. Там целый ряд ошибок был допущен у других игроков. Поэтому считаю, что Сафонов и Агкацев — нормальные хорошие вратари», — приводит слова Бородюка «Сетевое издание СП».
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:22
-
22:14
-
21:54
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:35
-
21:33
-
21:19
-
21:18
-
21:15
-
21:07
-
20:51
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:42