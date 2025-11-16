«По Сафонову всё понятно». Александр Бородюк — о вратарях сборной России

Российский тренер Александр Бородюк оценил игру голкиперов сборной России в ноябрьских товарищеских матчах с Перу (1:1) и Чили (0:2). В первой игре место в воротах занял голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, во второй — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

«По Сафонову всё понятно. У него нет игровой практики. Это единственное, что важно. То, что он хороший вратарь, — это понятно, но огромное значение имеет игровой тонус. К сожалению, он не играет сейчас, практики нет.

А Агкацев… Эти голы в принципе нельзя расценивать на его счёт. Там целый ряд ошибок был допущен у других игроков. Поэтому считаю, что Сафонов и Агкацев — нормальные хорошие вратари», — приводит слова Бородюка «Сетевое издание СП».