22:45 Мск
«По Сафонову всё понятно». Александр Бородюк — о вратарях сборной России

Комментарии

Российский тренер Александр Бородюк оценил игру голкиперов сборной России в ноябрьских товарищеских матчах с Перу (1:1) и Чили (0:2). В первой игре место в воротах занял голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, во второй — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«По Сафонову всё понятно. У него нет игровой практики. Это единственное, что важно. То, что он хороший вратарь, — это понятно, но огромное значение имеет игровой тонус. К сожалению, он не играет сейчас, практики нет.

А Агкацев… Эти голы в принципе нельзя расценивать на его счёт. Там целый ряд ошибок был допущен у других игроков. Поэтому считаю, что Сафонов и Агкацев — нормальные хорошие вратари», — приводит слова Бородюка «Сетевое издание СП».

