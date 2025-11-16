Сергей Юран заявил о желании возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» и «Пари НН» Сергей Юран высказался об увольнении из «Спартака» сербского специалиста Деяна Станковича, а также заявил о желании возглавить красно-белых. Об уходе серба было объявлено 11 ноября.

«Читалось, что «Спартак» уволит Станковича, потому что тренера судят по результатам. В прошлом сезоне у «Спартака» результата не было. В этом сезоне в клубе дали карт-бланш тренеру, совершили трансферы, но результата снова нет. Поэтому отставка была ожидаема. Надо понимать, что «Спартак» — это не средний клуб, а команда, перед которой стоит только одна задача — выиграть чемпионат, завоевать Кубок. Это «Спартак».

К сожалению, сколько иностранцев ни работало в «Спартаке», до конца не понимало, что такое «Спартак». Они поверхностно к этому относятся. А понимать, что такое «Спартак», что такое ромбик, что такое спартаковские болельщики, может только российский тренер или человек, который играл за красно-белых. Нужно требовать от игроков, особенно от иностранцев, чтобы они не просто за зарплату играли, а каждый матч убивались и играли на пределе своих возможностей. Россияне это хоть как-то понимают. Так что всё это печально.

Конечно же я хотел бы поработать в «Спартаке» и добиться результата. И мне хочется не просто побывать в клубе, а именно добиться результата с командой. Понимаю, что будет давление со стороны болельщиков и прессы. Но я готов к этому, понимаю, что это такое. Для меня это не будет чем-то новым. Для меня чем сложнее, тем лучше», — заявил Юран в интервью «РБ Спорт».