«Не пожаловались только Папе Римскому». Тебас раскритиковал «Реал» за матч НФЛ в Мадриде

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал мадридский «Реал» за матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) между клубами «Вашингтон Коммандерс» и «Майами Долфинс», который прошёл на домашней арене «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Функционер сравнил это мероприятие с несостоявшейся игрой «Барселоны» и «Вильярреала» в США.

«Мы уже несколько недель слышим, что сегодня исторический день для испанского спорта, потому что НФЛ играет в Мадриде. Первые полосы, специальные репортажи, красная дорожка… Великолепная реклама НФЛ в Испании, где испанский стадион служит витриной. И самое поразительное — стадион принадлежит тому же клубу, который возглавил кампанию за «честность» против официального матча Ла Лиги в Майами… И который теперь с радостью предоставляет его в аренду за определённую плату, конечно же.

Затем они заставили игроков и судей повторить ту же историю, с одинаковыми заявлениями о фальсификации соревнований, они отправили письма во все возможные инстанции, не пожаловались только Папе Римскому, в то время как Европейский комиссар по спорту размахивал флагом «традиций», а AFE (профсоюз игроков. – Прим. «Чемпионата») набивала им рты «информацией» и «прозрачностью», хотя они были прекрасно осведомлены, как будет организован матч, что регламент соблюдается», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, матч 17-го тура Ла Лиги с участием «Барселоны» и «Вильярреала» должна была состояться 20 декабря в Майами. Но из-за протестов игроков встречу в США отменили.