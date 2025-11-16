Скидки
22:45 Мск
Сборная Англии впервые в своей истории выиграла в 11 официальных матчах подряд

Национальная команда Англии со счётом 2:0 переиграла сборную Албании в матче 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Таким образом, «три льва» впервые в своей истории одержали 11 побед подряд в официальных матчах.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

Данная серия англичан началась в октябре 2024 года матчем Лиги наций с Финляндией (3:1), в рамках данного турнира эта команда также обыграла Грецию (3:0) и Ирландию (5:0). В отборочном цикле ЧМ-2026 Англия победила Албанию (2:0, 2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0, 2:0).

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

