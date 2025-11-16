Скидки
Сборная Андорры пропустила от Англии меньше других команд в отборе на ЧМ-2026

Комментарии

Завершился отборочный цикл европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 в группе K. Сборная Англии одержала победы во всех матчах, при этом национальная команда Андорры пропустила от англичан меньше других команд.

Андорра уступила англичанам в отборочных матчах прошедшего цикла со счётом 0:1 и 0:2. У других команд группы разница мячей во встречах с английской сборной была хуже: Албания дважды проиграла со счётом 0:2, Латвия (0:3, 0:5) и Сербия (0:5, 0:2) потерпели разгромные поражения.

Андорра с одним очком заняла последнее место в группе K. Ничья случилась в игре с национальной командой Латвии (2:2).

