Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии повторила рекорд Испании по количеству побед подряд без пропущенных голов

Сборная Англии повторила рекорд Испании по количеству побед подряд без пропущенных голов
Комментарии

Сборная Англии повторила достижение национальной команды Испании, победив и не пропустив в 10-м матче подряд. В заключительном туре европейской квалификации подопечные Томаса Тухеля одержали победу над сборной Албании (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

10-матчевая серия сухих побед Англии является повторением европейского рекорда. Испанцы 10 раз победили и не пропустили в период с 2014-го по 2016 год. Сборная Англии в последний раз терпела поражение в официальном матче в финале чемпионата Европы 2024 года от Испании (1:2).

Англичане заняли первое место в группе К, одержав восемь побед в восьми встречах. У команды 24 очка, 22 забитых мяча и ни одного пропущенного.

Материалы по теме
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android