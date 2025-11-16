Сборная Англии повторила рекорд Испании по количеству побед подряд без пропущенных голов

Сборная Англии повторила достижение национальной команды Испании, победив и не пропустив в 10-м матче подряд. В заключительном туре европейской квалификации подопечные Томаса Тухеля одержали победу над сборной Албании (2:0).

10-матчевая серия сухих побед Англии является повторением европейского рекорда. Испанцы 10 раз победили и не пропустили в период с 2014-го по 2016 год. Сборная Англии в последний раз терпела поражение в официальном матче в финале чемпионата Европы 2024 года от Испании (1:2).

Англичане заняли первое место в группе К, одержав восемь побед в восьми встречах. У команды 24 очка, 22 забитых мяча и ни одного пропущенного.