Сборная Англии повторила рекорд Испании по количеству побед подряд без пропущенных голов
Сборная Англии повторила достижение национальной команды Испании, победив и не пропустив в 10-м матче подряд. В заключительном туре европейской квалификации подопечные Томаса Тухеля одержали победу над сборной Албании (2:0).
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74' 0:2 Кейн – 82'
10-матчевая серия сухих побед Англии является повторением европейского рекорда. Испанцы 10 раз победили и не пропустили в период с 2014-го по 2016 год. Сборная Англии в последний раз терпела поражение в официальном матче в финале чемпионата Европы 2024 года от Испании (1:2).
Англичане заняли первое место в группе К, одержав восемь побед в восьми встречах. У команды 24 очка, 22 забитых мяча и ни одного пропущенного.
