22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Тухель — о победе над Албанией: мы очень рады, это заслуженно

Тренер сборной Англии Тухель — о победе над Албанией: мы очень рады, это заслуженно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Албании (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

«Сегодня была непростая игра. Мы полностью владели ходом встречи, а затем внезапно это слегка упустили, однако очень здорово, что смогли преодолеть непростые моменты и открыть счёт голом со стандарта. Суметь довести игру до конца — это просто замечательно. Мы очень рады, это заслуженно.

Понимал, что соперника будет трудно сломить, что нужен этот маленький момент, будь то стандартное положение или особый эпизод в матче, чтобы раскрыться и обрести немного уверенности. Поэтому нам пришлось подождать, но своими заменами в атаке мы также хотели показать, что прилетели ради победы и намерены продолжить атаковать», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

Материалы по теме
Комментарии
