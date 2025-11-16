Тренер сборной Англии Тухель — о победе над Албанией: мы очень рады, это заслуженно

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Албании (2:0).

«Сегодня была непростая игра. Мы полностью владели ходом встречи, а затем внезапно это слегка упустили, однако очень здорово, что смогли преодолеть непростые моменты и открыть счёт голом со стандарта. Суметь довести игру до конца — это просто замечательно. Мы очень рады, это заслуженно.

Понимал, что соперника будет трудно сломить, что нужен этот маленький момент, будь то стандартное положение или особый эпизод в матче, чтобы раскрыться и обрести немного уверенности. Поэтому нам пришлось подождать, но своими заменами в атаке мы также хотели показать, что прилетели ради победы и намерены продолжить атаковать», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV Sport.