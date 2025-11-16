Скидки
«Сейчас мы хороши как никогда». Гарри Кейн назвал Англию одним из фаворитов ЧМ-2026

«Сейчас мы хороши как никогда». Гарри Кейн назвал Англию одним из фаворитов ЧМ-2026
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался после матча 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Албании. Победу в матче со счётом 2:0 одержали англичане.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

«Думаю, сейчас мы хороши как никогда. Если посмотреть на стартовый состав, на игроков, выходящих со скамейки запасных, поедем на турнир одними из фаворитов. Мы должны это принять. Вели себя так на протяжении последних нескольких турниров, это неотъемлемая часть нашей команды.

Мы строим команду, провели отличный год с новым тренером, теперь с нетерпением ждём, безусловно, важного 2026 года. Думаю, мы задали планку, особенно в последних нескольких сборах, перенесли её на эти матчи.

Это была важная победа. Не хотелось закончить год с поражением, а потом ждать марта, чтобы снова сыграть. Теперь можем уехать и насладиться сделанным», – приводит слова Кейна ESPN со ссылкой на ITV.

За восемь матчей квалификации сборная Англии не пропустила ни одного гола и забила 22 мяча. С 24 очками команда расположилась на первой строчке группы K отбора ЧМ-2026.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

