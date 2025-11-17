Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия — ДР Конго, результат матча 16 ноября 2025, счет 1:1 (3:4 пен.), финал плей-офф отбора к ЧМ-2026

Демократическая Республика Конго обыграла Нигерию в серии пенальти в отборе к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный матч плей-офф африканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Нигерии и Демократической Республики Конго. Игра проходила стадионе «Принц Мулай Абделлах» в Рабате, Марокко. Победу в матче со счётом 1:1 (4:3 пен.) одержали конголезцы.

ЧМ-2026 — Африка . 2-й раунд. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
3 : 4
ДР Конго
1:0 Оньека – 3'     1:1 Элиа – 32'    

Первый гол в матче забил Фрэнк Оньека. Полузащитник сборной Нигерии открыл счёт уже на третьей минуте. На 32-й минуте конголезский нападающий Мешак Элиа сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки Демократической Республики Конго.

Благодаря этой победе Демократическая Республика Конго сыграет в международных стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Материалы по теме
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android