Демократическая Республика Конго обыграла Нигерию в серии пенальти в отборе к ЧМ-2026

Завершился финальный матч плей-офф африканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Нигерии и Демократической Республики Конго. Игра проходила стадионе «Принц Мулай Абделлах» в Рабате, Марокко. Победу в матче со счётом 1:1 (4:3 пен.) одержали конголезцы.

Первый гол в матче забил Фрэнк Оньека. Полузащитник сборной Нигерии открыл счёт уже на третьей минуте. На 32-й минуте конголезский нападающий Мешак Элиа сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки Демократической Республики Конго.

Благодаря этой победе Демократическая Республика Конго сыграет в международных стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.