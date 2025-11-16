Тренер сборной Англии Тухель: каждый, кто выходит в старте, заслуживает этого

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после матча 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Албании (2:0) высказался о качестве своей команды. Защитник Джарелл Куанса в этой игре дебютировал за национальную команду, а хавбек Адам Уортон впервые вышел в её стартовом составе.

«У нас очень сильный состав. Каждый, кто выходит в старте, заслуживает этого, но войти в игру со скамейки запасных и изменить её ход — это привилегия, парни невероятно себя проявили.

Адам Уортон хорош, было непросто, ведь изначально мы работали с несколько иным построением при участии Джона Стоунса. Во втором тайме мы немного изменили тактику, он остался один и иногда был немного уязвим — это не его вина, в целом он хорошо сыграл.

Я очень впечатлён нашим дебютантом Джареллом Куансой, в своём первом матче он сыграл так, будто за его плечами уже 50 таких. Все молодые парни проявили себя отлично, Нико О'Райли тоже провёл потрясающую игру», — приводит слова Тухеля England Football.