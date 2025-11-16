Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Тухель: каждый, кто выходит в старте, заслуживает этого

Тренер сборной Англии Тухель: каждый, кто выходит в старте, заслуживает этого
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после матча 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со сборной Албании (2:0) высказался о качестве своей команды. Защитник Джарелл Куанса в этой игре дебютировал за национальную команду, а хавбек Адам Уортон впервые вышел в её стартовом составе.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

«У нас очень сильный состав. Каждый, кто выходит в старте, заслуживает этого, но войти в игру со скамейки запасных и изменить её ход — это привилегия, парни невероятно себя проявили.

Адам Уортон хорош, было непросто, ведь изначально мы работали с несколько иным построением при участии Джона Стоунса. Во втором тайме мы немного изменили тактику, он остался один и иногда был немного уязвим — это не его вина, в целом он хорошо сыграл.

Я очень впечатлён нашим дебютантом Джареллом Куансой, в своём первом матче он сыграл так, будто за его плечами уже 50 таких. Все молодые парни проявили себя отлично, Нико О'Райли тоже провёл потрясающую игру», — приводит слова Тухеля England Football.

Материалы по теме
Сборная Англии повторила историческое достижение Югославии в отборе на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android