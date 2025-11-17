Два защитника могут покинуть «Реал», есть интерес от клубов с Ближнего Востока — AS

Мадридский «Реал» может расстаться с двумя защитниками Давидом Алабой и Антонио Рюдигером. Как сообщает AS со ссылкой на источники в окружении австрийского игрока, ему поступают предложения от клубов с Ближнего Востока.

Сообщается, что речь в переговорах с Алабой идёт о высокой зарплате, однако сам футболист продолжает ждать звонка от «Реала». Решение о своём будущем футболист собирается принять в ближайшие пару месяцев.

«Реал», по данным источника, не уверен в целесообразности сохранения в составе Алабы и Рюдигера из-за их травматичности. Контракты обоих футболистов с «Королевским клубом» истекают в июне 2026 года.