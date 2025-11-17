Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Впервые вижу такое». Игрок ЦСКА Круговой высказался об отставке Станковича из «Спартака»

«Впервые вижу такое». Игрок ЦСКА Круговой высказался об отставке Станковича из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». О прекращении сотрудничества с сербом было объявлено 11 ноября. В субботу, 22 ноября, в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги команды встретятся в дерби.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что думаете об уходе Станковича из «Спартака»? Это поможет ЦСКА в подготовке к дерби или же наоборот?
— Двоякое ощущение. Мне кажется, наоборот, они как побегут в первом матче, хотя, может быть, даже для нас это лучше будет, сможем их на контратаке поймать. Честно, не знаю, кто будет там новым тренером и так далее. Впервые вижу такое, чтобы тренер уходил после четырёх побед в пяти последних матчах, — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

В пяти последних матчах под руководством Станковича «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» (3:1) и московский «Локомотив» (3:1) в Кубке России, а также «Оренбург» (1:0) и «Ахмат» (2:1) в 13-м и 15-м турах РПЛ. Единственное поражение на данном отрезке — в 14-м туре от «Краснодара» (1:2).

Материалы по теме
«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ
«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android