«Впервые вижу такое». Игрок ЦСКА Круговой высказался об отставке Станковича из «Спартака»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался об уходе сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». О прекращении сотрудничества с сербом было объявлено 11 ноября. В субботу, 22 ноября, в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги команды встретятся в дерби.

— Что думаете об уходе Станковича из «Спартака»? Это поможет ЦСКА в подготовке к дерби или же наоборот?

— Двоякое ощущение. Мне кажется, наоборот, они как побегут в первом матче, хотя, может быть, даже для нас это лучше будет, сможем их на контратаке поймать. Честно, не знаю, кто будет там новым тренером и так далее. Впервые вижу такое, чтобы тренер уходил после четырёх побед в пяти последних матчах, — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

В пяти последних матчах под руководством Станковича «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» (3:1) и московский «Локомотив» (3:1) в Кубке России, а также «Оренбург» (1:0) и «Ахмат» (2:1) в 13-м и 15-м турах РПЛ. Единственное поражение на данном отрезке — в 14-м туре от «Краснодара» (1:2).