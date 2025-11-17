Скидки
22:45 Мск
Футбол

Тренер сборной Украины Ребров прокомментировал победу над Исландией в отборе к ЧМ-2026

Тренер сборной Украины Ребров прокомментировал победу над Исландией в отборе к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Исландии. Игра проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу номинальных хозяев поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83'     2:0 Гуцуляк – 90+3'    

«Как и говорил перед матчем, исландцы сыграли иначе, чем в первой встрече. Полагаю, это наша заслуга. Мы прессинговали, показывали, что хотим выиграть. Однако они защищались очень плотно, трудно было найти пространство. Моменты возникали в основном после дальних ударов. После замен мы смогли усилить прессинг, больше нагружали штрафную — это дало результат», – приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D. Исландия с семью очками стала третьей. На первой строчке расположилась сборная Франции, которая набрала 16 очков и получила прямую путёвку на ЧМ-2026.

Украина одолела Исландию и попала в стыковые матчи отбора на чемпионат мира — 2026
