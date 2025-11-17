«Нет, нет. Нам лучше с Криштиану». Тренер Португалии — об игре сборной без Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре своей команды без форварда Криштиану Роналду. В заключительном матче квалификации к чемпионату мира 2026 года португальцы разгромили Армению (9:1). Роналду не играл из-за дисквалификации.

«Сборная с Роналду или без него? Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, мы играем лучше с Нуну Мендешем, лучше — с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол — это игра ошибок, игра трудностей, игра выносливости. И когда у нас есть игроки, которых нет на поле, нам нужно найти способы победить.

Поэтому думаю, главное — иметь всех игроков, которые важны для сборной. Это важно, но также важно быть уверенным в себе, чётко понимать, что мы можем победить, даже если есть игроки, которых нет в стартовом составе», — приводит слова Мартинеса Sapo.pt.