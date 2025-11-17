Скидки
«Нет, нет. Нам лучше с Криштиану». Тренер Португалии — об игре сборной без Роналду

«Нет, нет. Нам лучше с Криштиану». Тренер Португалии — об игре сборной без Роналду
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре своей команды без форварда Криштиану Роналду. В заключительном матче квалификации к чемпионату мира 2026 года португальцы разгромили Армению (9:1). Роналду не играл из-за дисквалификации.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

«Сборная с Роналду или без него? Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, мы играем лучше с Нуну Мендешем, лучше — с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол — это игра ошибок, игра трудностей, игра выносливости. И когда у нас есть игроки, которых нет на поле, нам нужно найти способы победить.

Поэтому думаю, главное — иметь всех игроков, которые важны для сборной. Это важно, но также важно быть уверенным в себе, чётко понимать, что мы можем победить, даже если есть игроки, которых нет в стартовом составе», — приводит слова Мартинеса Sapo.pt.

